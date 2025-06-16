اتفقت موريتانيا وتونس، على تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التنمية الحيوانية، والتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج الحيواني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التنمية المختار گاگيه، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عز الدين بن الشيخ، على هامش فعاليات مؤتمر صحة واحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي احتضنته تونس.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد جلسات عمل عن بعد بين خبراء البلدين لتحديد مجالات التعاون ووضع برنامج عملي لتنفيذها.

كما تناول اللقاء العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، استعراض التجارب الناجحة في البلدين، والتحديات المطروحة في هذا القطاع.