قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، إن على الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة فيما يتعلق بالتخفيف من معاناة المواطنين المتمثلة في تردي الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية ،بدل الوقوف موقف المتفرج إزاء الأوضاع المزرية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، طالب في ختامه النظام بفتح حوار سياسي ومجتمعي حقيقي لايستثني موضوعا ولايقصي أحدا.

وأضاف أن الحزب “يسجل باستياء بالغ تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وغلاء الأسعار وتفشي البطالة، وموجة العطش في العديد من المدن والقرى، إلى جانب تردي خدمات الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة في صيف شهد ارتفاعاً ملحوظا في درجات الحرارة”.

كما عبر مكتب حزب “تواصل” الممثل في البرلمان، عن قلقه المتزايد، من حدة التوتر وعدم الاستقرار في دول الجوار الإقليمي واتساع دائرة الحروب والصراعات.

وندد البيان الختامي للمكتب السياسي، بتواصل العدوان الإسرائيلي على إيران، معبرا عن تضامنه مع الشعبين الإيراني والفلسطيني في مواجهة ماتقوم به إسرائيل من هجمات.