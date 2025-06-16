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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

حزب “توصل”: على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتخفيف معاناة المواطنين

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
رئيس حزب تواصل حمادي ولد سيدي المختار ـ مصدر الصورة صفحة حزب تواصل
رئيس حزب تواصل حمادي ولد سيدي المختار ـ مصدر الصورة صفحة حزب تواصل

قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، إن على الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة فيما يتعلق بالتخفيف من معاناة المواطنين المتمثلة في تردي الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية ،بدل الوقوف موقف المتفرج إزاء الأوضاع المزرية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع  المكتب السياسي للحزب، طالب في ختامه النظام بفتح حوار سياسي ومجتمعي حقيقي لايستثني موضوعا ولايقصي أحدا.

وأضاف أن الحزب “يسجل باستياء بالغ تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وغلاء الأسعار وتفشي البطالة، وموجة العطش في العديد من المدن والقرى، إلى جانب تردي خدمات الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة في صيف شهد ارتفاعاً ملحوظا في درجات الحرارة”.

كما عبر مكتب حزب “تواصل” الممثل في البرلمان، عن قلقه المتزايد، من حدة التوتر وعدم الاستقرار في دول الجوار الإقليمي واتساع دائرة الحروب والصراعات.

وندد البيان الختامي للمكتب السياسي، بتواصل العدوان الإسرائيلي على إيران، معبرا عن تضامنه مع الشعبين الإيراني والفلسطيني في مواجهة ماتقوم به إسرائيل من هجمات.

Mauritel

موري نت
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