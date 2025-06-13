قال أحمد ولد هارون رئيس حزب قوى التحرير-(قيد التأسيس)، إنه سيتقدم بشكوى لدى القضاء الإداري ضد مجلس الوزراء الموريتاني، على خلفية إقالته من منصب مستشار وزير العدل 2021.

وكان ولد هارون، قد أقيل بعد تداول مقاطع صوتية له، انتقد عبرها أداء نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وطبيعة تعاطيه مع “ملف عشرية” الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وتحدث ولد هارون آنذاك، عن ما سمّاه “الميوعة الرسمية”، مشيرا إلى أن ولد الغزواني إذا فشل “فإنما أفشل نفسه، فهو لم يعارضه أي أحد، وقد نال دعما واسعا، ومنحه الجمهور الوقت الكافي”، حسب وقوله.

ولد هارون الذي كان يتحدث أمس الخميس خلال برنامج “حوار صحراء 24” الذي تبثه قناة صحراء 24، أوضح أنه سيتقدم بالشكوى، انتصارا لآلاف الموظفين، الذين لديهم الحق في التعبير عن آرائهم السياسية”، وهو ما يكفله الدستور، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها موريتانيا.

وأشار إلى أن فريق من المحامين ينتظر تجهيز الملف لبدء الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، مؤكدا عزمه على القيام بهذه الخطوة.

وقال إن الشكوى ستكون ضد الحكومة الموريتانية، بسبب منع الموظف من إبداء رأيه السياسي، حسب قوله.