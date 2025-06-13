عقد وزير الاقتصاد والمالية، الموريتاني سيد أحمد أبُوه، صباح اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع تشين شياودونغ رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)، بتشانغشا الصينية.

وناقش الطرفان، خلال المباحثات التي عقدت على هامش المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي، آفاق التعاون بينهما، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره خاصة في مجالات البنى التحتية والصحة، والأمن الغذائي، والرقمنة والصرف الصحي، وإعفاء الديون، وغيرها من المجالات الحيوية، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وأكد الطرفان، أن التركيز منصب الآن على تسريع الإجراءات لتنفيذ المشاريع المبرمجة في هذه القطاعات، لما لها من أثر على المواطن الموريتاني مثل مشروع إعادة تأهيل مستشفى الصداقة، ومشروع إعادة تأهيل ميناء الصداقة، ومشروع بناء مخازن للمواد الغذائية والتعاون في مجال الرقمنة، حسب ذات المصدر.

كما ناقش الجانبان، السبل الكفيلة بحشد التمويل والدعم لمشروع دعم المعهد الوطني للصحة العمومية.