أعلنت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هجوم بعبوة ناسفة استهدف آلية تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة نيونو وسط البلاد، قرب الحدود مع موريتانيا.

ولم يصدر الجيش المالي أي تعليق رسمي حتى الآن، كما لم ترد تقارير مؤكدة بشأن عدد القتلى أو الإصابات الناجمة عن الهجوم.