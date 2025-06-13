أعلنت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هجوم بعبوة ناسفة استهدف آلية تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة نيونو وسط البلاد، قرب الحدود مع موريتانيا.
ولم يصدر الجيش المالي أي تعليق رسمي حتى الآن، كما لم ترد تقارير مؤكدة بشأن عدد القتلى أو الإصابات الناجمة عن الهجوم.
وصعّدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من هجماتها في الأسابيع الأخيرة في مناطق متفرقة من مالي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش وتكبده خسائر مادية وبشرية كبيرة، بحسب مصادر أمنية وتقارير محلية. في سياق آخ، أعلن الجيش المالي، تحييد أحد العناصر البارزين في جماعة “كاتيبة ميما” المرتبطة بـ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، خلال عملية تمشيط نُفذت في جنوب مدينة ليره، شمال البلاد.
وذكر الجيش أن القتيل يُدعى عطاي آغ بولخي، وهو شقيق كلٍّ من كابو آغ بولخي ومحمد أحمد آغ بولخي، وهما من الأسماء المعروفة في الشبكات المسلحة الناشطة بمنطقة ميما.
وأضاف أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة المالية لتعزيز الأمن وتفكيك الجماعات المتشددة في المنطقة..