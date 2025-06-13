أعلنت الرئاسة الموريتانية، تخفيض عقوبة 113 من السجناء، بسنة واحدة مايتيح الإفراج الإفراج المباشر عن بعضهم وتعجيل تاريخ الإفراج عن بقية المستفيدين.

وقالت الرئاسة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه “بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام 1446 هـ، وبناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور، أصدر فخامة رئيس الجمهورية مرسوما بتخفيض مدة سنة (1) نافذة من العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لكل مدان حازت إدانته على قوة الشيء المقضي به قبل 01/06/ 2025”.

وأضافت أنه “يستثنى من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الحرابة، أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو تهريب المهاجرين، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل واستيراد، أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة أو حيازة المخدرات ذات الخطر”.

وأكدت أن هذا العفو يشمل 113 من السجناء ما بين الإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن بقية المستفيدين. ولا يستفيد منه السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة السالبة للحرية خلال السنوات الثلاث الماضية”.