دخل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد العزيز قبل قليل، غرفة العمليات في المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط، لإجراء قسطرة علاجية .



وقالت مصادر طبية لصحراء ميديا، إن القسطرة تشمل وضع دعامات في أوردة القلب لمعالجة انسداد.

وأجرى الرئيس فاتح الشهر الجاري، عملية قسطرة في ذات المركز.

وسبق أن خضع ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا ما بين عام 2008 وحتى 2019، لعمليتي قسطرة في مركز أمراض القلب.