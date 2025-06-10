كشفت فرق حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والسياحة عن حصيلة المخالفات التي رصدتها خلال شهر مايو المنصرم.

وأوضح بيان نشرته وزارة التجارة والسياحة أن فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات نفذت 1687 عملية تفتيش تمكنت خلالها من رصد 547 مخالفة.

وجاءت المخالفات على النحو التالي:

201: عدم علانية الأسعار.

133: بدون فواتير.

98 : احتكار ومضاربات في الأسعار.

115 : مواد منتهية الصلاحية.

322 : شكاية وصلت رقم الإدارة والأرقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها.

265 : محلا تجاريا تم إغلاقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على أصحابها للخزينة العامة للدولة.

مصادرة 62 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

عمليات تحسيس شملت 1058 محلا تجاريا.

وأضاف البيان أن عمل الفرق شمل “متابعة ورقابة أسعار الخضراوات والمنتوج المحلي من حيث الكمية والجودة”، و”إحصاء وترقيم المحلات التجارية داخل ولايات نواكشوط من خلال العمل على التطبيق المستحدث لدى الوزارة وقد وصل عدد المحلات التجارية التي تم إحصاؤها حتى الآن 4590 محلا”.

كما ركزت الفرق على “رقابة ومتابعة الكميات الموزعة وأسعارها في نقاط بيع السمك المتفق على فتحها في ولايات نواكشوط بين وزارة التجارة والسياحة واتحادية الصيادين وإدارة سوق السمك”.