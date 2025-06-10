شكلت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارة ومن شركات توريد المعدات الطبية، مكلفة “بتقديم مقترحات عملية تسهم في تحسين منظومة التوريد وجعلها تستجيب للمعايير والشروط المرجعية”.

جاء ذلك على هامش اجتماع جمع وزير الصحة الموريتاني عبد الله سيد محمد وديه، وممثلين عن عدد من شركات توريد المعدات الطبية، “في إطار تعزيز التعاون بين القطاع والموردين الوطنيين”.

وشدد الوزير “على ضرورة ضبط المساطر وضمان الجودة والشفافية في كل مراحل التوريد”، مؤكدا “على أهمية الشراكة البناءة مع القطاع الخاص”.