صادق مجلس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على إضافة ثلاثة أعضاء جدد إلى تشكيلته، ليرتفع عدد أعضائه إلى 21، وذلك تماشياً مع النصوص القانونية الجديدة التي تم اعتمادها خلال الجمعية العامة الماضية.

وجاء القرار خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة والعشرين لمؤتمر الاتحادية، التي صادق فيها على التقريرين المالي والإداري، واعتماد سلسلة من التطبيقات التنظيمية الجديدة، تهدف إلى تحديث هيكلة الاتحادية وتعزيز الحوكمة الداخلية.

وحضر المؤتمر ممثل عن وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الأندية وروابط كرة القدم.

وفي كلمة له خلال أعمال المؤتمر، استعرض رئيس الاتحادية أبرز منجزات العام المنصرم، خاصة في مجالي التكوين وتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى مشاريع واعدة قيد الإنجاز تهدف إلى تعزيز أداء المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في البلاد.