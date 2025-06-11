غادر الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين اليوم الأربعاء مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالمملكة العربية السعوديةK عائدا إلى نواكشوط، بعد أداء مناسك الحج لموسم 1446 / 2025م.

ومن المتوقع أن تصل الرحلة إلى مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) في حدود الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت نواكشوط (17:20 بتوقيت مكة المكرمة).