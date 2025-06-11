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موري آلو

Mauritel

الحجاج الموريتانيون يبدؤون رحلات العودة إلى نواكشوط

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

غادر الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين اليوم الأربعاء مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالمملكة العربية السعوديةK عائدا إلى نواكشوط، بعد أداء مناسك الحج لموسم 1446 / 2025م.

ومن المتوقع أن تصل الرحلة إلى مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) في حدود الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت نواكشوط (17:20 بتوقيت مكة المكرمة).
وتأتي عودة هذا الفوج إيذاناً بانطلاق رحلات العودة لبقية الحجاج الموريتانيين بمعدل رحلة يوميا لكل فوج من الأفواج الخمسة ، بعد أن أدوا الركن الخامس من أركان الإسلام في ظروف قالت الوزارة المعنية إنها كانت “جيدة”.

 

 

 

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موري نت
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