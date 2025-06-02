قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن الحالة العامة للطقس ستشهد رؤية متأثرة بفعل الأتربة على داخلت نواذيبو وآدرار وإنشيري وتيرس زمور، بينما ستبقى درجات الحرارة مرتفعة على جنوب ووسط وشمال البلاد.

وأشارت في نشرتها اليومية، إلى هبوب رياح معتدلة إلى قوية من القطاع الغربي إلى الشمالي الغربي على السواحل والمناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد، مما سيؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على هذه المناطق.

وبالنسبة لمدينة نواكشوط: ستكون الرياح معتدلة إلى قوية غربية إلى شمالية غربية مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة. وستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة، بينما ستكون السماء صافية إلى قليل الغيوم.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة :

النعمة………………………..30-44°

لعيون……………………… 28-44°

كيفه…………………………28-44°

كيهيدي…………………….24-41°

ألاك………………..……….23-42°

روصو.…………………….22-36°

أطار………………………30-45°

انواذيبو…………………21-27°

تجكجه………..…………28-43°

سيلبابي………….……27-41°

ازويرات……….……….25-43°

أكجوجت……………….31-45°

انواكشوط……………20-26°