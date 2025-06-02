Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 2 يونيو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الجيش المالي يعلن التصدي لهجوم مسلح وسط البلاد

أحمد كليبواسطة
FILE PHOTO: Malian soldiers are pictured during a patrol with soldiers from the new Takuba force near Niger border in Dansongo Circle, Mali August 23, 2021. Picture taken August 23, 2021. REUTERS/Paul Lorgerie File Photo/File Photo

قال الجيش المالي، في بيان أصدره الأحد، إنه تصدى “بقوة” لهجوم استهدف موقعًا عسكريًا في وسط البلاد، قبل أن تنسحب قواته من المنطقة.

وأضاف الجيش أن الطيران الحربي تدخل لاحقًا، وتمكن من “تحييد عدد من المسلحين” وتدمير “أرتال من المركبات والدراجات النارية”، مشيرًا إلى أن عمليات التمشيط استمرت مساء الأول من يونيو.

في المقابل، أعلنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، المرتبطة بتنظيم القاعدة، سيطرتها على ثكنة عسكرية في منطقة بوليكسي التابعة لدائرة موندورو، وهي المنطقة ذاتها التي شهدت الاشتباكات.

وأكدت مصادر محلية صحة هذه الرواية، إذ قال أحد المنتخبين المحليين إن “موقع الجيش المالي في بوليكسي تعرض لهجوم صباحًا، وتم قطع الاتصالات لفترة من الوقت”.

وأضاف مصدر محلي آخر أن المهاجمين لم يواجهوا مقاومة تُذكر، وغادروا الموقع بعد الاستيلاء على أسلحة واعتقال ما لا يقل عن جنديين ماليين.

وعلى جبهة أخرى في جنوب مالي، أفادت تقارير محلية بأن الجماعات المسلحة استخدمت عبوات ناسفة لاستهداف وحدات من الجيش المالي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوف القوات، دون تحديد الحصيلة الدقيقة حتى الآن.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة