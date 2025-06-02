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Mauritel

الجمارك تعلن ضبط أدوية ومستلزمات طبية مهربة عبر مطار نواكشوط

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أعلنت الجمارك الموريتانية أن الفرقة التابعة لها في مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، تمكنت خلال الشهر الجاري، من ضبط كميات من المواد المحظورة والمهربة.
وأضافت في بيان لها اليوم الاثنين أن الكميات المضبوطة تضمنت مستحضرات تجميل تُعد ضارة بالبشرة وتشكل خطراً على صحة المستهلك، وأدوية مستوردة بطرق غير قانونية، وعدد من الأجهزة المستخدمة في عمليات التوليد، وأدوات طبية متعلقة بالحقن الوريدية (kits de perfusion).
وأكد بيان الجمارك أنه تم التعامل مع هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة بحق المخالفين وفقاً للأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات.
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