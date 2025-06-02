أعلنت الجمارك الموريتانية أن الفرقة التابعة لها في مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، تمكنت خلال الشهر الجاري، من ضبط كميات من المواد المحظورة والمهربة.

وأضافت في بيان لها اليوم الاثنين أن الكميات المضبوطة تضمنت مستحضرات تجميل تُعد ضارة بالبشرة وتشكل خطراً على صحة المستهلك، وأدوية مستوردة بطرق غير قانونية، وعدد من الأجهزة المستخدمة في عمليات التوليد، وأدوات طبية متعلقة بالحقن الوريدية (kits de perfusion).