استقبل منسق الحوار السياسي المرتقب موسى فال، اليوم الاثنين، مجموعة من الشباب الأطر الموريتانيين، بخصوص طلب رسميّ منهم للانضمام للحوار.



وضم الوفد ممثلين عن تنظيمات شبابية هي منظمة SEMINA ومجموعة الأطر المثقفين الوطنيين الموريتانيين (GCIPM)، ورابطة الشباب الخريجين في قطاع المحروقات (AJDH).



وعرض الوفد الشبابي “مجموعة من المقترحات العملية التي تصب في مصلحة الوحدة الوطنية، ودعم الشباب، وتشجيع الابتكار، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.” وفق بيان صادر عنه.



وتوزعت مقترحات الوفد على تسع نقاط محورية؛ تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق العدالة العقارية، وإصلاح نظام التعليم، ودعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.



ودعت مقترحات الأطر الشبابيين إلى ترسيخ مبدأ الوطنية الاقتصادية وتشجيع الإنتاج المحلي، وإصلاح آليات تمويل المشاريع الاقتصادية، وإعادة إدماج السجناء اجتماعياً، وفتح المجال الديمقراطي أمام الأجيال الشابة، وتطوير قطاع النقل المتعدد الوسائط والبنية التحتية الاستراتيجية.



وأكد البيان استعداد المجموعة للمشاركة في كل مبادرة جادة تهدف إلى بناء موريتانيا متصالحة، عادلة وطموحة، مؤكدا الهدف ليس الاعتراض من أجل الاعتراض، بل البناء والعمل الجاد بروح من المسؤولية والتوافق.