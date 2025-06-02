عبر وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيّه عن أمله “في إسهام اللجنة الفنية للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في بناء منظومة عدلية عصرية.” على هامش انعقاد اجتماعها في وزارة العدل.



وينعقد اجتماع اللجنة الفنية بعد أيام من اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة ترأسه رئيس الجمهورية ولد الغزواني ووصفه وزير العدل بالاجتماع المِفْصَلِيٍّ بنتائجه وقرارته.



وجَدَّدَ ولد الغزواني في احتماع الأيام الماضية، التزامه بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بصفتها خطة عمل مرجعية لإصلاح قضائي طموح وشامل، حسب وزير العدل.



واعتبر ولد بيّه خلال اجتماعه باللجنة الفنية دورها “أساسيا ومحوريا في مواكبة اللجنة العليا، من خلال تقديم الرأي الفني، وإعداد الدراسات التشخيصية، واقتراح إجراءات التنفيذ الفعالة لما تتخذه من قرارات.”



وأعرب عن أمله في “أن تكون نقاشات ومخرجات هذا الاجتماع متميزة، وواقعية، وكفيلة بالتنفيذ الحسن لنتائج اجتماع اللجنة العليا، بما يدفع عَجَلَة الإصلاح قُدُماً.”