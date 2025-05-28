أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن سلسلة تعيينات إدارية جديدة شملت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وعدة وزارات من بينها الخارجية والبيئة وتمكين الشباب والتشغيل.

ففي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، عُيّن محمد محمود ولد الحاج إبراهيم أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، تم تعيين محمد امبارك البانون مديراً للترفيه وإنعاش مؤسسات الشباب، وهو الذي كان يشغل منصب المدير المساعد في نفس الإدارة.

وعُيّنت هند الصبار، الحاصلة على شهادة الماجستير في القانون الدولي، مديرة مساعدة في ذات المديرية.

كما تم تعيين اسماعيل ولد سيدي مديراً عاماً مساعداً للتشغيل، فيما تولت مريم ممادو امبدج منصب المديرة العامة للرياضة، وهي التي كانت تدير مديرية الترفيه سابقاً.

وفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، تم تعيين محمد السالك ولد إبراهيم، الذي كان يشغل منصب مدير المكتب الإعلامي للرئاسة، مكلفاً بمهمة لدى الوزير.

أما في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، فقد تم تعيين سيدي محمد ولد محمد محمود، مدير الشؤون المالية السابق، مكلفاً بمهمة في ديوان الوزير. كما تولى سعدن عبد الوهاب إدارة الشؤون المالية، وهو الذي شغل سابقاً منصب المدير المساعد في مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات.

وتم تعيين عبد الله ولد بمب، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، مديراً مساعداً في هذه المديرية.