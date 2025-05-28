قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن معظم مناطق موريتانيا ستشهد، خلال الأيام المقبلة، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع هبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى قوية، ما سيؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية بسبب الأتربة.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الغبار سيشمل ولايات الحوضين، وتكانت، ولعصابة، ولبراكنه، وآدرار، وإينشيري، بالإضافة إلى المناطق الساحلية.

وأضافت أن الجبهة المدارية ستشهد يوم الجمعة المقبل ارتفاعًا طفيفًا على الشريط الجنوبي من البلاد، ما قد يتسبب في تساقطات مطرية خفيفة على أقصى جنوب الحوضين.

وفي نواكشوط، توقعت الهيئة أن تكون الرياح معتدلة إلى قوية من الغرب إلى الشمال الغربي، مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم، واستمرار تدني الرؤية بسبب الأتربة.

وفيما يلي المقاييس الدنيا والقصوى لدرجات الحرارة المتوقعة خلال ال 24 ساعة القادمة :

النعمه 30-44°

تمبدغه 29-44°

ولاته 28-44°

عدل بكرو 30-43°

باسكنو 29-43°

لعيون 29-44°

الطينطان 30-45°

كيفه 29-46°

كنكوصه 29-45°

باركيول 29-46°

كيهيدي 27-45°

مونكل 28-46°

مقامه 28-44°

امبوت 28-45°

الاك 26-44°

مقطع لحجار 26-43°

بوكي 28-46°

روصو 25-46°

ابي تلميت 30-46°

أطار 30-44°

وادان 28-42°

شنقيط 28-42°

اوجفت 31-45°

نواذيبو 18-26°

تجكجة 30-43°

تيشيت 29-45°

سيلبابي 29-43°

ازويرات 25-40°

بئر ام اكرين 22-38°

اكجوجت 30-43°

نواكشوط 24-36°