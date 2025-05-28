صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية تمويل بقيمة 193 مليون يورو مع الرابطة الدولية للتنمية، وقعت بتاريخ 12 مايو 2025.

يهدف التمويل إلى دعم مشروع «تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في أفريقيا جنوب الصحراء»، الذي يركز على تحسين فرص وصول النساء إلى الخدمات الصحية والتعليم منخفض التكلفة.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز النجاح الاقتصادي من خلال تدريب متكامل على المهارات التقنية والحياتية لدعم توظيف النساء.

يمتد سداد القرض على 30 سنة تشمل 5 سنوات فترة سماح، مع فائدة سنوية بنسبة 1.25% ورسوم خدمة 0.75% على الرصيد المسحوب.