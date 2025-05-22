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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

كأس العالم لكرة القدم المصغرة.. موريتانيا تتعادل مع سلوفينيا

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

تعادل المنتخب الموريتاني لكرة القدم المصغرة مع نظيره السلوفيني بهدف لمثله، في افتتاح مبارياته في نهائيات كأس العالم 2025 التي تحتضنها عاصمة الأذرية (باكو).

وسيواجه المنتخب الموريتاني نظيره البحريني مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات: أذربيجان (البلد المضيف) واسلوفينيا والبحرين.

وتأهل المنتخب الموريتاني للبطولة بعد حلوله وصيفا في نهائيات أمم إفريقيا التي احتضنتها العاصمة الجنوب إفريقية (جوهانسبورغ).

 

 

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موري نت
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