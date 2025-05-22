يدشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مع نظيره السنغالي باصيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس الانطلاق الرسمي لتصدير الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير، المشترك بين موريتانيا والسنغال

وتوجه الرئيس الموريتاني صباح اليوم إلى محطة إنتاج الغاز العائمة بمشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير، قبالة السواحل الموريتانية السنغالية للمشاركة في التدشين.

وكانت شركة بريتيش بتروليوم أعلنت في وقت سابق أنها صدّرت حتى الآن شحنتين من الغاز الطبيعي المسال من حقل “السلحفاة آحميم”، الذي يُعد من أبرز الحقول الغازية في المنطقة من حيث حجم الاحتياطات، والمشترك بين موريتانيا والسنغال.

ويُقدَّر احتياطي الغاز المكتشف في موريتانيا بأكثر من 100 تريليون قدم مكعب، من ضمنها احتياطات ضخمة في حقل “السلحفاة” الذي تُطوّره بريتيش بتروليوم “bp” وشريكتها كوسموس إنيرجي بالتعاون مع الحكومتين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، ميراي أو شيكلوس خلال الحفل إن “إنتاج أول شحنة غاز من هذا المشروع العملاق لم يكن ليتحقق لولا دعم الشركاء في موريتانيا والسنغال”، مضيفاً: “نتطلع إلى تعميق شراكتنا مع موريتانيا ومواصلة الاستثمار في هذا البلد الواعد”.