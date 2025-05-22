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نواكشوط.. إطلاق مشروع لتوفير المساعدة القضائية للفتيات ضحايا العنف

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع منظمتي “أرض الرجال الإسبانية” و”أرض الرجال السويسرية”، اليوم الخميس في نواكشوط، مشروعًا لتعزيز وصول الفتيات والنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى العدالة والخدمات الصحية.

ويهدف المشروع، الذي سيُنفذ في ولايات نواكشوط الثلاث، ومدن نواذيبو، وروصو، وكيهيدي، وسيلبابي، إلى تقديم الدعم والرعاية الشاملة للفتيات والنساء المتضررات من العنف.

وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن الوصول إلى العدالة يُعد إحدى الضمانات الأساسية للأشخاص في دولة القانون، وتزداد أهميته بشكل خاص للأطفال ضحايا العنف، مشيرا إلى اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بهذا القطاع.

وأضاف أن المشروع، الذي يأتي كثمرة للتعاون بين قطاع العدل و”أرض الرجال السويسرية” ومنظمة النساء معيلات الأسر، سيعمل على توفير المساعدة القضائية للفتيات ضحايا العنف.

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