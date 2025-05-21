قال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في موريتانيا، اليوم الأربعاء، إن منصة “عين” الرقمية المخصصة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين سجلت 8801 حالة منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي، بينها 5682 شكوى و3119 بلاغاً.

واعتبر الوزير، في عرض قدّمه للحكومة، أن نسبة معالجة هذه الشكاوى بلغت 96%، في مؤشر على أداء إداري “مرضي للغاية”، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير، خلال عرض قدمه في اجتماع الحكومة، أن نسب المعالجة تراوحت بين 72% و100% باختلاف القطاعات، مما يعكس تفاعلاً متفاوتاً لكنه إيجابي عموماً، وفق تعبيره.

ويستند التحليل الذي قدمه الوزير إلى بيانات المنصة ومساهمات المسؤولين القطاعيين، مسلطاً الضوء على طبيعة القضايا المسجلة وتكرارها، مع تقييم مستويات الاستجابة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وقدم التقرير توصيات لتعزيز فعالية التعامل مع الشكاوى، واعتبر أن هذا النهج يندرج ضمن جهود الحكومة لترسيخ مبادئ الشفافية والقرب من المواطن، وتحسين الأداء الإداري عبر الرقمنة.