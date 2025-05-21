صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء “المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية”، كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، مكلفة بتكوين القضاة والعاملين في المهن القضائية.

ويهدف المرسوم، بحسب بيان رسمي، إلى توفير إطار متخصص للتكوين القاعدي والمستمر لمهني العدالة، من قضاة وكتاب ضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين، وذلك في سياق تنفيذ توصيات المنتديات العامة للعدالة التي تعهدت الحكومة بتطبيقها ضمن بيان سياستها العامة.

ويأتي إنشاء المعهد، الذي يحمل الاختصار (م.ع.م.ق)، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في اجتماعها امس، ويُرتقب أن يسهم في تزويد وزارة العدل بهيكل مؤسسي يعزز التكوين المهني في المجال القضائي، ويراعي التطورات التشريعية والممارسات الحديثة وأخلاقيات المهن القانونية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا المعهد إلى بناء رأسمال بشري مؤهل، قادر على الرفع من كفاءة أداء النظام القضائي وتحسين ولوج المواطنين إلى العدالة، وفق بيان الحكومة.