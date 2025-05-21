أقرّت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، جملة تغييرات إدارية شملت تجريد مستشار في وزارة الخارجية من مهامه، وتعيين مسؤولتين جديدتين في ديوان وزارة الداخلية.

ففي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، تم تجريد المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية، الشيخ التيجاني محمد المختار، من منصبه، دون تقديم توضيحات بشأن أسباب القرار.

وفي السياق ذاته، عينت الحكومة منى الصيام الحاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون العام، مكلفة بمهمة في ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، عن تعيين الدكتورة منى الصيام،

كما تم تعيين حانة شيخ ماء العينين، الحاصلة على شهادة الماستر في الاقتصاد التنموي، مستشارة فنية ضمن الطاقم الوزاري نفسه.

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