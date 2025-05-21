توفي رئيس جمعية “محسن بلا حدود”، البشير ولد الهادي ولد السيد، في حادث سير وقع أثناء توجهه لتنفيذ مهمة إنسانية في إحدى المناطق الداخلية بموريتانيا.

وكان رئيس الجمعية في طريقه إلى قرية ريفية ضمن حملة إغاثية تشرف عليها جمعيته، تهدف إلى توزيع مساعدات غذائية وطبية للأسر المتعففة في المناطق النائية.

ويُعد الراحل من أبرز الوجوه العاملة في الحقل الخيري والاجتماعي بموريتانيا، وقد أسس جمعية “محسن بلا حدود” التي عُرفت بنشاطها في مجالات الإغاثة وتكافل المجتمع، بما في ذلك توزيع المواد الغذائية، توفير الأدوية، حفر الآبار، وتحسين الخدمات الأساسية في القرى المهمشة.

ويُعد طريق الأمل، الذي يربط العاصمة نواكشوط بالمدن الشرقية، من أكثر المحاور الطرقية تسجيلاً لحوادث السير في موريتانيا، في ظل مطالب متزايدة بتأهيل بنيته التحتية، لا سيما من خلال إنشاء طريق مزدوج يُسهم في الحد من الحوادث المميتة التي يشهدها الطريق بشكل متكرر.