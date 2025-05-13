أعلن مهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية عن اختيار موريتانيا ضيف شرف النسخة ال25 من المهرجان، التي ستقام في الفترة مابين 21 إلى 28 يونيو المقبل.

وقالت مؤسسة مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة، في بلاغ له إن النسخة المقبلة من المهرجان ستشهد مشاركة 15 فلما سينمائيا في المسابقة الرسمية، من بينها فلم “شاي اسود” للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو.

وستقام هذه الدورة تحت شعار “’من جدية الحكواتيين إلى صرامة الخوارزميات.. تجاذبات السينما الإفريقية”، بما يعتبر فرصة لأخذ الجمهور إلى مختلف تقاطعات الفن السابع والذكاء الاصطناعي.

ويحفل برنامج النسخة ال25 بسلسلة من الأنشطة السينمائية على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة وخارجها، وتحديدا في مدينة ابن جرير في إطار انفتاح المهرجان على محيطه الخارجي.

وتبت في جوائز المهرجان لجنة تحكيم تضم خمسة أعضاء بالنسبة للأفلام المطولة، ولجنة مماثلة تتكون من ثلاثة أعضاء بالنسبة للأعمال القصيرة.

ويعتبر مهرجان خريبكة الدولي للسينما الافريقية من أقدم المهرجانات بالمغرب حيث انطلقت دورته الأولى سنة 1977، كما يعد الثالث قاريا بعد أيام قرطاج السينمائية بتونس، ومهرجان الفيسباكو ببوركينا فاسو.