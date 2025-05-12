زار وزير الصحة الموريتاني عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الاثنين زيارة ميدانية تفقدية لميناء نواكشوط المستقل.

وحسب بيان للميناء فقد عاين الوزير الحاويات المخصصة لاستيراد الأدوية واطلع على مدى التزامها بدرجات الحرارة والشروط الفنية المنصوص عليها لضمان سلامة الأدوية المستوردة.

وتأتي الزيارة في إطار زيارات تفقدية شملت عددا من المؤسسات المعنية باستيراد وتخزين الأدوية .

وتقود الحكومة حملة وصفتها بالقوية تجاه الأدوية المزورة وغير المرخصة؛ معلنة في الأيام الأخيرة ضبط كميات كبيرة منها في مناطق مختلفة من البلاد.