استقبل رئيس حزب الإصلاح الموريتاني محمد ولد طالبن، اليوم الاثنين، المستشار السياسي بالسفارة الأميركية بنواكشوط السيد ريان ماتيو، بمقر الحزب المركزي في مقاطعة لكصر.



ودعا ولد طالبن في لقائه مع المستشار “القوى الخارجية إلى النأي عن تغذية الخلافات الداخلية باعتبارها خلافات بين السياسيين وليست خلافات بين مكونات الشعب.”



وعبّر رئيس الحزب ولد طالبن، للدبلوماسي الأمريكي، عن “تمنّيه من إدارة بلاده العمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.”



وحذّر حزب الإصلاح في بيان صادر عنه من “أن التراخي مع الكيان الغاصب قد يفتح مجالا لقوى التطرف بقيادة الدفاع عن القضية الفلسطينية في حال فشل الآخرون”



وأبدى ولد طالبن أمله “أن يكون إيجاد حل للقضية الفلسطينية هو جوهر الإعلان الكبير المرتقب الذي وعد به ترامب العالم،” قبل ساعات من إعلانه الذي اتضح في ما بعد أنه بخصوص تخفيض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.



وتنص المادة الثالثة من النظام الأساسي لحزب الإصلاح على “اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية بالنسبة للحزب كما هو شأن أي قضية موريتانية،” وهو ما أوضحه الحزب للمستشار الأمريكي خلال الزيارة.



وأعرب رئيس الحزب عن ترحيبه بالمستشار والمبادرة بزيارة الحزب والتعرف عليه قائلا “إننا ننظر بتقدير كبير إلى العديد من القيم الأمريكية وعلى رأسها الحرية والتعايش بين المكونات المجتمعية العديدة على أساس المساواة والعدل والديموقراطية.”



وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد وصلت، اليوم الاثنين، إلى اتفاق منفرد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، ساعات بعد زيارة الدبلوماسي الأمريكي لحزب الإصلاح.