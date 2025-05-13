أعلن مجلس مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك الدولية (FiTI) فى تقريره الصادر يوم 9 مايو 2025 أن موريتانيا أصبحت ثاني دولة على مستوى العالم تستجيب بالكامل لمعيار الشفافية في قطاع الصيد البحري وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات التقييم خلال الفترة المعنية.

وأكد التقرير أن موريتانيا حسّنت من مستوى المعلومات المتاحة على المواقع الرسمية، وكذلك جودة البيانات المنشورة، مما عزز الثقة لدي الشركاء الوطنيين والدوليين في العملية.

وأشاد بالتقييم المستقل للآثار الإيجابية لتقارير FiTI السنوية، التي ساهمت في إشاعة ثقافة الشفافية وإشراك مختلف الفاعلين في الحوكمة.