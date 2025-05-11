Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأحد, 11 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

عدل بكرو.. السلطات تصادر كميات “كبيرة” من أدوية “مجهولة المصدر”

مريم المنيربواسطة
مدينة عدل بكرو الواقعةعلى الحدود مع مالي (الوكالة الموريتانية للأنباء)

صادرت السلطات الموريتانية، في مقاطعة عدل بكرو، شرقي موريتانيا، كميات وصفتها بالكبيرة من أدوية “مجهولة المصدر وغير مرخصة”، حسب وزارة الصحة الموريتانية.

وذكر بيان الوزارة أمس السبت، أن هذه الكميات تشمل “مئات العلب من الأقراص والكبسولات المضادة للالتهابات والمسكنة للآلام”،

كما تضمنت “كميات معتبرة من الأدوية ذات الاستخدامات الهرمونية والمنشطة، وأصناف مختلفة من المضادات الحيوية وأدوية الحساسية، وشرابات غير معروفة المصدر”.

ورجحت الوزارة “أن هذه الأدوية كانت موجهة للبيع العشوائي في ظروف غير صحية، ودون أي رقابة أو إشراف مهني”، محذرة من الأخطار المرافقة لذلك.

وحذرت الوزارة كذلك “من اقتناء الأدوية من خارج الصيدليات المرخصة”، مؤكدة التزامها “بمواصلة هذه العمليات”، لضمان “توفر أدوية آمنة وذات جودة”.

وتأتي هذه العملية في إطار حملة أطلقتها الوزارة الوصية بهدف “مكافحة الاتجار غير المشروع بالأدوية، وضبط السوق الصيدلانية”.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة