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Mauritel

نواذيبو.. تكوين 40 شابا حول صناعة الأفلام باستخدام الهاتف الذكي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

انطلقت بمدينة نواذيبو أعمال ورشة تكوينية متخصصة في مجال صناعة الأفلام باستخدام الهاتف الذكي، يستفيد منها أربعون شابا (30 فتاة و عشرة شباب).

الورشة تنظمها شركة MZ PROD للإنتاج السمعي البصري، بالتعاون مع بلدية انواذيبو، وبشراكة مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وقال عمدة  نواذيبو إن البلدية حريصة  على دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين شباب المدينة من فرص التكوين والتدريب وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم.

ويشرف على التكوين المخرجان الموريتانيان، محمد المصطفى البان، وسالم دندو، والمخرج الفرنسي توماس ستيدلير، ومن المنتظر أن تخرج بعدة أفلام قصيرة، من صناعة الشباب المستفيدين من هذه الدورة.

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