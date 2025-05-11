أوقفت الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني 39 شخصا على خلفية الجرائم الإلكترونية ، خلال شهر واحد.

وقالت الفرقة في حصيلتها، إنها سجلت 262 شكاية خلال الشهر؛ ويتصدر الاحتيال الرقمي هذه الشكايات، كما تشمل التحويل عن طريق الخطأ والمساس بالحياة الشخصية واعتراض البيانات وانتهاك العرض وسرقة الهوية الرقمية.

وبلغت الخسائر المالية الناتجة عن هذه الجرائم أكثر من 150 مليون أوقية قديمة في حين تمكنت السلطات من استرجاع مبالغ بقيمة عشرين مليون وتجميد أكثر من 73 مليون أوقية قديمة.