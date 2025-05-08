جاء ذلك خلال لقاء جمعها بتونس مع وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد في الحكومة التونسية، أكدت خلاله وجود آفاق كبيرة لا بد من العمل عليها لدعم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة الى أهمية المشاركة في المعارض واستكشاف الأسواق التونسية للاستفادة من الخبرات الوطنية خاصة في مجال تنمية الصادرات والاستفادة من كل الأطر من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ولجان مشتركة.

من جهته أكد الوزير التونسي أهمية الموقع الاستراتيجي لموريتانيا التي تمثل بوابة لإفريقيا ومنطقة عبور تساهم في دفع العلاقات التجارية مع باقي البلدان الإفريقية في إطار معابر تجارية خاصة، مشيرا إلى أن تونس تبحث عن أسواق جديدة لترويج منتوجاتها ذات الجودة والقدرة التنافسية العالية.

وشدد على ضرورة الاهتمام أكثر بتطوير المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا والبحث عن فرص جديدة لدفع علاقات التعاون والشراكة والاستثمار وتأطير كل المبادرات في هذا الشأن من خلال بعثات رجال أعمال في الاتجاهين وتأسيس علاقات جديدة بين غرف التجارة والهياكل المختصة بتنمية الصادرات في كلا البلدين.