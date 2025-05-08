قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو، أمس الأربعاء، في سياق حديثه عن “الضالعين في ملف حبوب الهلوسة”، إن “السلطات العمومية لن تستثني أي ضالع” مؤكدا أنهم لن يسلموا من المساءلة القانونية”.

وأضاف ولد أمدو خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن السلطات إلى الآن أوقفت 27 شخصا في هذا الملف سيحالون إلى القضاء مؤكدا “أنه لن تكون هنالك أي تغطية عليهم”.

وكانت فرق البحث التابعة للدرك الموريتاني قد أعلنت كشفها لمخازن تحوي كميات كبيرة من الحبوب المهلوسة.

وأوقفت الفرق التابعة للدرك في هذه العمليات 25 شخصا حسب رئيس مكتب الدراسات والعلاقات العامة بأركان الدرك الوطني الرائد محمد ولد الحافظ ولد محمود.