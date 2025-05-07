كشفت الجمارك السنغالية مساء اليوم الأربعاء في بيان عن إحباط عملية تزوير للعملات هي الأضخم في تاريخها.

وقالت إدارة الاتصال في الجمارك إن عناصرها خلال عملية مشتركة مطلع شهر يناير الجاري في منطقة بيكين، في ضواحي داكار، وأخرى في تيس “وضعت يدها على مبالغ مزورة بقيمة 7 مليارات و 851 مليون فرنك من الأوراق السوداء (العملة المزورة قبل استخراجها)”.

وأوضحت الجمارك في بيانها أن العملية الأولى في بيكين نفذتها الفرقة المتنقلة، ووضعت يدها على أوراق مزورة من فئة 500 يورو بقيمة 10 ملايين يورو (أوراقا سوداء)، وفي ذات العملية ضبطت أيضاً مليون و 500 ألف دولار مزورة.

الجمارك السنغالية أكدت أنها أوقفت شخصين خلال هذه العملية.

وفي عملية أخرى، في 28 أبريل المنصرم، ضبطت السلطات الأمنية في مدينة تيص، قرب داكار، 5850 ورقة نقدية مزورة من عملات الدولار واليورو، بقيمة ازيد من 330 مليون فرنك، أوقف شخصين اخرين على إثر هذه العملية.

وقالت الجمارك إن هذه العمليات تؤكد نجاح الرقابة ومكافحة عمليات التزوير، مجددة التزامها بمحاربة الجرائم الاقتصادية ولا سيما تزوير العملات.