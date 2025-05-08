كشفت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، أن شبكة تهريب وتوزيع حبوب الهلوسة، التي فككها الدرك الوطني مؤخرًا، تنشط أيضًا في مجال تزوير العملات الأجنبية وبيع السلاح.

وقالت النيابة العامة في بيان، إن عدد الموقوفين في إطار تحقيق ابتدائي مستمر منذ يوم 23 أبريل الماضي، وصل إلى 31 شخصًا “حتى الآن”.

وأوضحت النيابة أن التحقيق بدأ بعد “اكتشاف أوراق نقدية أجنبية مزورة”، وقاد إلى اكتشاف “شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، إضافة إلى مؤشرات أولية على احتمال ضلوع بعض عناصرها في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخص”.

وأضافت النيابة: “أسفر هذا العمل الأمني النوعي، المنجز بتاريخ: 01/05/2025، عن توقيف واحد وثلاثين (31) شخصاً -حتى الآن- يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة، كما تم حجز خمس مخازن تحتوي على كميات معتبرة من الأدوية غير المرخصة، من بينها حبوب هلوسة محظورة”.

وأكدت النيابة أن الموقوفين تم وضعهم “تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة”، وذلك في إطار “تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافاً آخرين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة”.

وفي ختام البيان أكدت النيابة أن “السلطات الأمنية والعدلية ستواصل، بكل حزم، متابعة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تتوانى في تقديم أي مشتبه به للعدالة، لينال الجزاء الذي يقرره القانون، دون تهاون أو تأخير”.

وذكرت بأن “التحقيقات الجارية ما زالت في مرحلتها التمهيدية، وأن التناول غير المسؤول لهذه القضايا عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قد يضر بسير التحقيق، ويوفر معطيات قد يستفيد منها بعض المشتبه بهم، فضلاً عن تعريض أبرياء للتشهير، وهو أمر مجرّم قانوناً”.

وخلصت إلى التأكيد على أن “الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم المعلومات حول مجريات البحث والملفات القضائية هي الجهات المختصة، وفي الوقت والحدود التي لا تمس بسرية التحقيق ولا بالمصلحة العامة”.