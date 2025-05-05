نفت الشرطة الموريتانية اليوم الاثنين، “شائعات عن الوضع الأمني في مدينة كوبني”، مؤكدة أن سجلات المفوضية “لم تسجل منذ أمد بعيد جريمة سطو مسلح أو سرقة”.

ويتعلق الأمر حسب بيان الشرطة، برسائل صوتية وتدوينات تروج “شائعات وأكاذيب وتلفيقات عن الوضع الأمني في مدينة كوبني، وصلت حدّ إيهام المتلقي بانفلات أمني في المدينة”.

وأوضح البيان أن “الوضع الأمني مستتب وليس هناك ما يعكر صفوه”، مشيرا إلى أنه تم تسجيل “حوادث لا ترقى للمستوى الذي راج عنها في وسائل التواصل الاجتماعي”، خلال الشهرين الماضي والحالي.

وفتحت المديرية الجهوية للأمن في الحوض الغربي “تحقيقا لحصر من يقفون وراء ترويج هذه الأباطيل من أجل تقديمهم للعدالة”، وفق البيان.