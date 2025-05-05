بحث السفير الموريتاني في المملكة العربية السعودية، المختار ولد داهي، مع وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة.

وقال ولد داهي في تغريدة على حسابه في «أكس» إن اللقاء «تطرق لملفات التعاون الموريتاني-السعودي في مجال الصحة».

وكان آخر توقيع اتفاق يتعلق بالصحة بين نواكشوط والرياض في يناير الماضي، حيث وقعت الحكومة الموريتانية مع بعثة من الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية تنص على زيادة تمويل مشروع إنشاء مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في نواكشوط بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، لتصبح ميزانية المشروع 70 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يتم وضع حجر الأساس في يونيو 2025، وتستمر الأشغال لمدة 34 شهرا ليكتمل المشروع في إبريل 2028.

وفي إحصائيات للصندوق السعودي للتنمية، ذكر أن المملكة قدمت من خلال الصندوق عشرات منح لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والصحة.

وقدم الصندوق السعودي للتنمية على مدى السنوات الماضية العديد من القروض لتمويل عشرات المشاريع في موريتانيا، بقيمة تصل إلى أكثر من 625 مليون دولار