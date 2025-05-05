أكد وفد حكومي من جمهورية بنين اليوم الاثنين، في تصريح عقب اجتماع مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني “تأييده لمرشح موريتانيا لرئاسة البنك الأفريقي للتنمية سيدي ولد التاه”.

وأضاف الوفد أن دعمهم سيتجاوز التأييد إلى “العمل على التعبئة لإقناع شركائنا الآخرين”، وفق مانقلت الصفحة الرسمية للرئاسة الموريتانية.

وسلّم الوفد لولد الغزواني رسالة من رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، لم يكشف التصريح عن فحواها.

وأوضح الوفد بخصوص اللقاء أنه تضمن “مناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين بنين وموريتانيا”.

وكان على رأس الوفد وزير الدولة وزير التنمية المكلف بتنسيق عمل الحكومة عبد الله بيو اتشاني، ووزير الدولة وزير الاقتصاد والمالية روميياد وادغني.