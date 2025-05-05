بحث رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد اليوم الاثنين مع سفير المملكة العربية السعودية في موريتانيا عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، “سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين”.

ويأتي هذا اللقاء استعدادا لزيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال السعوديين خلال الفترة من 15 إلى 16 يونيو المقبل.

وتهدف الزيارة حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إلى “فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك”.

وقال السفير السعودي “زيارة الوفد السعودي المرتقبة ستُتوَّج بإطلاق مشاريع جديدة”، مشيرا إلى أن موريتانيا “تحظى بأولوية خاصة ضمن البرامج والمبادرات التنموية السعودية”.

وفي ذات السياق أشار السفير إلى “قرب وضع الحجر الأساس لمستشفى الملك سلمان في نواكشوط”.

واستعرض رئيس أرباب العمل الموريتانيين “فرص الاستثمار المتاحة في موريتانيا، في ظل التحفيزات والتسهيلات التي توفرها مدونة الاستثمار الوطنية”.

وعرّج الرئيس على “الإمكانيات الاستثمارية التي تزخر بها موريتانيا، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التعدين، الزراعة، الصيد، الطاقة، والبنية التحتية”.