أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها ضبطت بالتعاون مع مصالح الدرك والجمارك سبع دفعات من الأدوية والمستحضرات المحظورة خلال شهر أبريل المنصرم، في عدة مواقع حيوية عبر التراب الوطني.

وقالت الوزارة إن الدفعة الأولى التي تم ضبطها كانت كميات معتبرة من مبيضات البشرة المحظورة التي تحتوي على مادة “Clobetasol Propionate”، المصنفة ضمن المركبات الخطيرة عند الاستخدام العشوائي وغير الطبي، وأسفرت العملية عن توقيف وإيداع شخصين السجن، مع مواصلة تفكيك شبكات التوزيع غير المشروعة.

أما الدفعة الثانية فكانت كمية من الأدوية الخاصة بارتفاع الضغط وأمراض الجهاز الهضمي، وتم ضبطها في مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” أثناء محاولة لتهريبها عبر تحايل في التغليف، وتم توقيف المعني بالأمر وإحالته إلى القضاء.

وأضافت الوزارة أن الدفعة الثالثة كانت ضبط كمية من المستحضرات الطبية والأدوية التجميلية، من بينها أدوية خاضعة للوصفات الطبية، تم تهريبها بطريقة غير نظامية دون استيفاء إجراءات الترخيص، مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وأشارت إلى أن الدفعة الرابعة التي صودرت مانت تشمل تسعة أنواع من الأدوية البشرية المهربة عبر معبر مارسل بمقاطعة كرمسين بولاية اترارزة، حيث كانت مخبأة بإحكام، وتم توقيف السائق وفتح تحقيق قضائي.

وتضمنت الدفعات الأخرى المصادرة مكملات غذائية ومستحضرات تجميلية خطيرة، من ضمنها منتجات تدعي تغيير بنية الجسم، ثبت عدم مطابقتها للمعايير الصحية وخلوها من أي ترخيص طبي معتمد.

بالإضافة إلى كمية من الأدوية الخاصة بعلاج أمراض القلب وارتفاع الضغط الدموي ضبطت بمركز الجمارك بكوري (ولاية كيدي ماغه)، كانت معدة للتهريب إلى مدينة سيليبابي دون أي تصريح رسمي أو موافقة طبية.