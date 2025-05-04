طالب عمدة بلدية نواملين ورئيس رابطة عمد لعصابه، محمد يحيى الطلب زيدان، بتنظيم المنمين ومنحهم بطاقات مهنية لتسهيل إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه.

ودعا في تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) لتوفير مصنع للألبان والجلود في الولاية، للاستفادة من الفوائض المنتجة محليًا، مؤكدا أهمية الإشراف المحلي في عمليات الإحصاء والمبادرات التنموية لضمان دقة التنفيذ ونجاعته.

من جهته، أثنى رئيس تجمع الروابط الرعوية، عثمان ولد هيبه، على نجاح حملات التحصين، مشددًا على أهمية دعم المنمين خلال موسم الصيف الذي يشهد نقصًا في المراعي.

كما انتقد ترتيب الولاية في الإحصاء الوطني للثروة الحيوانية، معتبرًا أن الجهة المنفذة تفتقر إلى الخبرة الكافية، مطالبًا بإشراك الروابط الرعوية والاتحاديات المهنية في مثل هذه العمليات.