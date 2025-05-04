اختتتمت بملعب شيخا بيديه، فعاليات النسخة الثالثة من كأس جهة نواكشوط لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً (U-17)، المنظمة تحت شعار “لا للمخدرات”، والتي شهدت مشاركة يمثلون 90 فريقاً و 2250 لاعبا، يمثلون مقاطعات العاصمة التسع.

وقد جمعت المباراة النهائية فريقي “البداعة” من مقاطعة دار النعيم، و “اتحاد الترحيل” من مقاطعة الرياض، حيث انتهت بفوز فريق البداعة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بطلاً لهذه النسخة، فيما حل فريق لعوينات من مقاطعة توجونين في المرتبة الثالثة.

وحسب ما أعلنت جهة نواكشوط، فإن تنظيم هذه البطولة يأتي تنفيذا للمخطط الجهوي للتنمية (PDR) الخاص بجهة نواكشوط، في مكونته المتعلقة بتطوير كرة القدم وتشجيع الناشئة على ممارستها، كما تأتي في إطار جهود الجهة الرامية إلى تنمية مواهب الشباب وصقلها، وتوفير بدائل تسهم في حمايتهم من الانحراف وانتشالهم من آفة الجريمة.