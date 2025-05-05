أعلنت النقابة الوطنية للمدرسين أنها أودعت إخطارا بالتوقف عن التدريس لدى وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، مع وقفات أمام مباني الإدارات الجهوية بالداخل.

وقالت النقابة في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي في ظل ماوصفته بـ”استمرار وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في المراوغة حيال الاستجابة لمطالب منتسبيها”.

ودعت النقابة إلى “خطوات تصعيدية، ردا على التناقضات الواضحة، والمماطلة المرفوضة،التي نحتها الوزارة لحل مشاكل أهل القطاع، وخاصة فئة عقدويي الدولة المكتتبين ومن تبقى من مقدمي خدمة التعليم دفعة 2019″، حسب تعبيرها.

شملت هذه الخطوات تجميد العضوية في لجنة المظالم ،والدخول في وقفات احتجاجية ضمت كلا من الوزارة الأولى ووزارة

وطالبت النقابة بتلبية عريضتها المطلبية التي تتضمن، صرف علاوة الطبشور لعقدويي الدولة المكتتبين من تاريخ اكتتابهم، ومنح الوكلاء كل العلاوات الممنوحة لنظرائهم في المهنة، وتسوية تكملة رواتب الدفعة الثانية والثالثة مع متأخراتها، و تحسين ظروف المدرسين بزيادة رواتبهم وعلاواتهم.