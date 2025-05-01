دعت السفارة الموريتانية في العاصمة السعودية الرياض، الطلاب الموريتانيين الراغبين في التسجيل بمؤسسات التعليم العالي في المملكة للعام الدراسي المقبل إلى تقديم ملفاتهم عبر منصة «ادرس».

وقالت السفارة في بيان تلقت «صحراء ميديا»نسخة منه، إن مواعيد التقديم للدراسة تبدأ من فاتح مايو الحالي بالنسبة لطلبة المرحلة الجامعية من خارج المملكة وتستمر حتى 14 يونيو، فيما تستمر فترة التقديم للدراسات العليا حتى نهاية أكتوبر.

وحسب البيان، فإن مواعيد التقديم للطلاب داخل المملكة تبدأ من منتصف يونيو المقبل حتى نهايته بالنسبة للمرحلة الجامعية، ومن العاشر من مايو الحالي حتى نهاية أكتوبر بالنسبة للدراسات العليا.

ودعت السفارة أصحاب الملفات التعليمية المتميزة إلى المبادرة بالتسجيل، مشيرة إلى أن الجامعات السعودية «تخصص نسبا للطلاب الأجانب من مختلف دول العالم، يتم التنافس عليها على أساس المعدلات والميزات فقط».

وطالبت السفارة الطلاب بإبلاغ الاستشارية المكلفة بالتعليم والثقافة بإثبات إيداع ملفاتهم عبر منصة «ادرس».

وأكدت السفارة أن الاستشارية المكلفة بالتعليم «ستتخذ أنجع الآليات لضمان المتابعة والتسهيل لدى الجهات ذات الاختصاص في المملكة العربية السعودية»، وفق البيان