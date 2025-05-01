كشفت وزارة التنمية الحيوانية، اليوم الخميس، عن سبب التسمم الجماعي الذي تأثر منه 85 فردا من سكان قرية بلغربان التابعة لبلدية اركيز، قبل أسبوع.

وأحالت وزارة الصحة الموريتانية حينها سبب التسمم إلى اللبن المستهلك في القرية، وبعد هذا الاشتباه قالت وزارة التنمية الحيوانية اليوم في بيان، إن “عينات من هذا اللبن أُخذت لفحصها في مخبريا من طرف المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية ONARDEP في نواكشوط”.

وأكدت الوزارة أن اللبن هو “سبب التسمم”، موضحة أن النتائج كشفت عن “وجود تلوث بجرثومة المكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus”.

وقالت الوزارة أن سبب هذا التلوث غالبا ما يكون “ناشئا عن عدم نظافة الأيدي المباشرة للحلابة أو وجود التهابات في الضرع لدى الأبقار، ويزداد الأمر تعقيدا في ظل عدم احترام سلسلة التبريد”.

وخلصت الوزارة إلى القول إن ” مفتشية التنمية الحيوانية بالمقاطعة بتحسيس حول هذه التدابير الوقائية المهمة”.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية أعلنت قبل أسبوع عن حالات تسمم في قرية بلغربان وصلت إلى 85 منها 18 حالة حرجة، مرجحة أن يكون السبب فيها استهلاك حليب يبيعه تاجر محلي.

وأوضحت الوزارة في بيان بخصوص الحالات الحرجة، أنها نقلت إلى “المركز الصحي في مدينة الركيز حيث تم التكفل بها طبيا وغادرت المركز بعد تحسنها”.