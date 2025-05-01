نظم عدد من الاتحادات والنقابات العمالية اليوم الخميس، عدة مسيرات راجلة جابت عددا من شوارع العاصمة نواكشوط، تخليدا لليوم الدولي للشغيلة.

ورفع المشاركون في المسيرات المخلدة لهذا اليوم لافتات ورددوا شعارات تطالب بتلبية العرائض المطلبية للعمال، وتحسين أوضاعهم المعيشية، كما دعوا إلى تصحيح وضعية العمال غير الدائمين في بعض مؤسسات الدولة.

وسيقدم المسؤولون النقابيون في نهاية مسيرات الإحتفال باليوم الدولي للشغل، العرائض المطلبية، لوزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، في استقبال تخص بهم قادة النقابات والاتحادات العمالية.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، هنأ في تغريدة له على تويتر ليل الأربعاء/ الخميس، العمال بمناسبة العيد السنوي للشغيلة مؤطدا أنه “لن يدخر جهدا في تحسين ظروف العمل”.

من جهته أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات، أن الحكومة ماضية في بناء علاقة شراكة قوية مع الشركاء الاجتماعيين مؤسسة على الحرص والتشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، لتحسين أوضاع الشغيلة وضمان السلم الاجتماعي.