دعا حزب الإصلاح الموريتاني، إلى تخصيص نسبة من الأرباح الصافية للشركات لتحويلها إلى أسهم يمتلكهاالعاملون بها، وذلك في بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة عيد العمّال.

وجاء في البيان الذي تلقت (صحراء ميديا) نسخة منه: “نؤكد على ضرورة أن يستفيد العمال من اكتتاب نسبة معتبرة من الأسهم في رأس مالالشركات والمؤسسات التي يعملون فيها، بحيث يصبحون ملاكا لبعض الأسهم التي تبقى تدر عليهم عائدات حتى بعد التقاعد“.

وأشاد الحزب بما وصفه بالمكاسب التي حققها العمال خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، معربا عن أمله في أن تشهدالولاية الحالية “مزيدا من الإجراءات التحفيزية” لصالح العمال والمتقاعدين.

وتضمنت مقترحات الحزب تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع الفئات العاملة بما في ذلك العاملون في القطاع غير الرسمي والعاملون عبر المنصاتالرقمية، ودعما للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، إضافة إلى تحسين ظروف الصحة والسلامةالمهنية.

كما دعا إلى “ملاءمة مخصص المعاش التقاعدي مع متطلبات الحياة ومتغيرات الأسعار“، وإلى “كبح السلوك الليبرالي المتوحش” بما يتماشى مع رؤية الرئيس للاقتصاد الاجتماعي.

وفي إطار التضامن التقليدي مع القضية الفلسطينية، وجه الحزب تحية إجلال لعمال فلسطين الذين “يواصلون العمل في وجه آلة الاحتلال الصهيوني“. وفق تعبير البيان.