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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

على وقع عيد العمال.. معلمو موريتانيا يهددون بتصعيد الاحتجاجات

محمد فال فتىبواسطة
أرشيف ـ احتجاجات لإحدى نقابات التعليم

أصدرت نقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE) بياناً اتهمت فيه الحكومة بـعدم الجديةفي التعامل مع مطالب القطاع التعليمي، التي تشمل تحسين الأجور، وتوفير سكنلائق، وحلّ المظالم المتعلقة بالحقوق المهدرة لآلاف المعلمين.

وحذّرت النقابة -التي تمثل واحدة من أكبر الكتل النقابية في القطاع- من أنالصبر بدأ ينفدبعد سنوات من الانتظار، معربة عن استيائها مما وصفته بـالمماطلة والوعود الجوفاءمن قبل المسؤولين.

وفي البيان حادّ اللهجة، دعت النقابة المعلمين إلى التماسك والانخراط في العمل النقابي، معربة عن تقديرها للنقابات الأخرى التي شاركت في المسيرة الاحتجاجية.

وجددت التأكيد على أن المعلملن يتراجع عن مطالبته بحياة كريمة، معربة عن تصميمها على مواصلة النضالحتى تحقيق العدالة.

كما أشارت إلى أنالوضع لم يعد يحتمل الانتظار، في إشارة إلى تصاعد الغضب بين صفوف المعلمين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة رغم الدور المحوري الذي يلعبونه في بناء الأجيال.

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موري نت
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